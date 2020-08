Inter-Shakhtar Donetsk, allenamento e tamponi per gli ucraini: l’esito

Condividi questo articolo

Inter-Shakhtar Donetsk vede in corso l’allenamento per la squadra di Conte (vedi articolo). Gli ucraini, invece, l’hanno già svolto in mattinata: per loro nel pomeriggio riposo e l’esito dei test per il Coronavirus svolti nella giornata di ieri. Di seguito il report pubblicato dal loro sito ufficiale.

IL REPORT – “Lo Shakhtar Donetsk prosegue la preparazione alla semifinale di Europa League contro l’Inter a Dusseldorf.

Nella mattinata di oggi, 14 agosto, gli uomini di Luis Castro si sono di nuovo allenati sui campi del centro sportivo Ludwig-Wolker-Anlage.

La squadra si sta preparando alla partita di ottimo umore. Dopo un veloce riscaldamento, i giocatori hanno lavorato in gruppo prima di focalizzarsi sugli esercizi tattici. La sessione è durata in tutto ottanta minuti.

La squadra ha svolto ieri i test per il COVID-19, tutti risultati negativi. Nel pomeriggio, lo staff tecnico dello Shakhtar Donetsk ha dato ai giocatori del tempo per recuperare e riposarsi. Domani ci sarà una nuova sessione di allenamento. Alla vigilia rifinitura a Dusseldorf.

Inter-Shakhtar Donetsk si giocherà lunedì 17 agosto alle ore 21″.

Fonte: Shakhtar.com