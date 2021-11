Inter-Shakhtar Donetsk, a destra Dumfries insidia Darmian – CdS

Inter-Shakhtar Donetsk, ultimi dubbi di formazione per Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, sulla fascia destra a sorpresa potrebbe giocare Dumfries.

FASCIA DESTRA – In vista di Inter-Shakhtar Donetsk, Inzaghi questa mattina proverà la formazione iniziale. Tante conferme tra difesa e centrocampo, soprattutto dopo il recupero di Alessandro Bastoni (con lui anche Skriniar e Ranocchia). Barella, Brozovic e Perisic in mezzo saranno titolari, mentre Calhanoglu è in vantaggio su Vidal. A destra attenzione a Dumfries che insidia Darmian. In avanti Martinez partirà dal 1′ e Dzeko, nonostante i 7 punti in testa (ieri aveva un vistoso cerotto), è avanti su Correa.

Fonte: Corriere dello Sport