L’Inter sfrutta la sosta: Inzaghi lavora su un aspetto in particolare

Per l’Inter è in corso la prima sosta per le nazionali della stagione, con però un gruppo non così ridotto come altre volte. Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, indica su cosa Inzaghi sta lavorando in questi giorni.

LA SEDUTA – Stamattina secondo allenamento settimanale al BPER Training Centre di Appiano Gentile per l’Inter. La squadra, agli ordini di Simone Inzaghi, ha continuato a lavorare in vista del rientro domenica 15 col Monza. Collegato dall’esterno dell’impianto, Andrea Paventi segnala le novità di Simone Inzaghi: «Non c’era un numero così basso dei nazionali ad Appiano Gentile da anni, appena undici. Soprattutto un reparto, la miglior difesa dello scorso campionato, che è rimasto compatto per l’intera stagione è qui. Ci sono tutti, qualcuno è rimasto fuori dalle convocazioni come Francesco Acerbi e qualcun altro che sta recuperando come Stefan de Vrij. Le coppie ci sono tutte, anche Yann Sommer che si è ritirato dalla nazionale».

Inter alla sosta con possibilità di lavorare: Inzaghi fissa la difesa

OSSERVATI SPECIALI – Paventi fa sapere come l’Inter stia cercando di lavorare in particolare sulla difesa: «C’è modo di lavorare, conoscersi e approfondire, soprattutto per un lavoro di reparto che farà Inzaghi in questi giorni. Chi tornerà a pochi giorni dalla ripresa del campionato avrà poco tempo, invece in questi giorni sta facendo un tipo di lavoro sulla difesa che è l’ossatura. L’Inter è sempre stata un modello di solidità, questo è un motivo d’orgoglio per Inzaghi. A livello tattico sono tanti che partecipano al gioco, senza posizioni fisse. Tutti sono protagonisti e partecipano alla manovra, anche la fase difensiva è condivisa dagli undici giocatori. Da questo punto di vista è tutto molto positivo in casa Inter».