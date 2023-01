Inter sfortunata e poco incisiva, paga l’espulsione di Skriniar. Napoli distante – CdS

A distanza di soli cinque giorni dal trionfo dell’Inter in Supercoppa Italiana, cadono a San Siro contro l’Empoli. La squadra allenata da Simone Inzaghi si allontana sempre di più dal primo posto occupato dal Napoli, distante ora tredici punti. Il racconto della partita secondo il Corriere dello Sport.

PUNITI – Stavolta neanche San Siro è riuscito a dare la scossa a un’Inter sfortunata, ma anche poco incisiva, costretta a giocare in dieci per un tempo dopo l’espulsione di Milan Skriniar. Così i toscani hanno fatto il colpaccio, battendo i nerazzurri in casa per la seconda volta nella loro storia. Approfittando sì dell’inferiorità numerica avversaria per oltre un tempo, ma mostrando anche coraggio. La squadra allenata da Paolo Zanetti si è compattato dietro concedendo poco nel primo tempo. Lanciare Raoul Bellanova è stato un errore, pur togliendo l’inutile Joaquin Correa. L’Inter nel secondo tempo ha attaccato con poco equilibrio, perché costretta ad accompagnare con più uomini Lautaro Martinez. Come conseguenza si sono aperte voragini alle spalle, agevolando il gol di Baldanzi da poco entrato. A quel punto Simone Inzaghi si è giocato il tutto per tutto con l’ingresso di Edin Dzeko e Romelu Lukaku. La traversa si oppone a Stefan de Vrij, vicinissimo al gol.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno