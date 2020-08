Inter alle semifinali di Europa League: data, ora e possibili avversari

Condividi questo articolo

L’Inter si è qualificata alle semifinali di Europa League, dopo aver battuto 2-1 il Bayer Leverkusen a Dusseldorf (vedi articolo). I nerazzurri proseguono il loro percorso in Germania: ecco le informazioni sulla data, l’orario, il luogo e i possibili avversari.

PROSSIMO TURNO – L’Inter giocherà di nuovo lunedì 17 agosto alle ore 21 ancora alla Dusseldorf Arena di Dusseldorf, per le semifinali di Europa League. I nerazzurri se la vedranno con una fra Shakhtar Donetsk e Basilea: oggi (ore 21) il match in programma all’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen. Sarà, ovviamente, di nuovo una gara secca come tutte quelle di queste Final Eight: in caso di parità al 90′ tempi supplementari ed eventuali rigori. L’altra semifinale è invece prevista domenica sera a Colonia (impianto che ospiterà anche la finale di venerdì 21 agosto), sempre allo stesso orario. Il Manchester United, che questa sera ha superato il Copenaghen solo dopo l’extra time (vedi articolo), attende di sapere se avrà un derby tutto inglese con il Wolverhampton o troverà il Siviglia (anche questo quarto di finale si gioca alle ore 21 del martedì appena iniziato). Qui il tabellone della fase finale di Europa League: per l’Inter ritorno in campo fra una settimana.