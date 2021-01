Inter in semifinale di Coppa Italia, confermata la data con la Fiorentina di A

Inter in semifinale di Coppa Italia, confermata la...

L’Inter che si qualifica alle semifinali di Coppa Italia ha un impatto anche sulla Serie A. In relazione a quanto comunicato a dicembre con il programma di anticipi e posticipi (vedi articolo) confermata la data della partita con la Fiorentina. Cambia, invece, il Milan eliminato.

LA MODIFICA – L’Inter giocherà regolarmente venerdì 5 febbraio alle ore 20.45 in casa della Fiorentina. La partita del Franchi, che aprirà la ventunesima giornata di Serie A, era legata alle semifinali di Coppa Italia. Come annunciato al momento della compilazione del calendario di anticipi e posticipi in caso di mancata qualificazione di Fiorentina, Inter e/o Milan alle semifinali di Coppa Italia le rispettive partite si sarebbero giocate domenica 7 febbraio alle ore 15, anziché venerdì 5 febbraio alle ore 20.45. I viola sono usciti, proprio contro i nerazzurri, ma il nuovo scontro diretto “conferma” la data originaria. Sono i rossoneri, mandati a casa da Christian Eriksen al 97′, a spostare la loro partita di due giorni contro il Crotone. Questo il calendario aggiornato della ventunesima giornata di Serie A.

CALENDARIO SERIE A – 21ª GIORNATA

Fiorentina-Inter venerdì 5 febbraio ore 20.45

Atalanta-Torino sabato 6 febbraio ore 15

Sassuolo-Spezia sabato 6 febbraio ore 15

Juventus-Roma sabato 6 febbraio ore 18

Genoa-Napoli sabato 6 febbraio ore 20.45

Benevento-Sampdoria domenica 7 febbraio ore 12.30

Milan-Crotone domenica 7 febbraio ore 15

Udinese-Verona domenica 7 febbraio ore 15

Parma-Bologna domenica 7 febbraio ore 18

Lazio-Cagliari domenica 7 febbraio ore 20.45