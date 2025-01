Inter, sei assenti sicuri per Inzaghi! Non partono a Venezia – Sky

L’Inter si prepara a una sfida impegnativa in trasferta contro il Venezia, ma Simone Inzaghi dovrà affrontare la gara con una rosa ridotta causa infortuni. Ben sei giocatori non saranno disponibili per questa delicata partita, complicando le scelte del tecnico nerazzurro.

TANTI ASSENTI – L’Inter si prepara alla ripresa del campionato per sfidare il Venezia in trasferta, anche se con ben sei assenti. Si tratta di Raffaele Di Gennaro, Joaquin Correa, Hakan Calhanoglu, Francesco Acerbi, Yann Bisseck e Henrikh Mkhitaryan. L’elenco degli indisponibili riflette la complessità di una stagione in cui infortuni e acciacchi stanno mettendo a dura prova la squadra. La notizia più recente riguarda Mkhitaryan, che non partirà per Venezia a causa di un affaticamento muscolare all’adduttore. Il centrocampista armeno, una pedina fondamentale nello scacchiere di Inzaghi, sarà sottoposto a ulteriori esami nei prossimi giorni, ma la sua assenza è un duro colpo per l’equilibrio del centrocampo interista. A questa defezione si aggiungono quelle di Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi, entrambi alle prese con problemi fisici. La mancanza del regista turco priva l’Inter di un creatore di gioco imprescindibile, mentre l’assenza del centrale italiano lascia un vuoto significativo in difesa.

SOSTITUTI DEI SOSTITUTI – Anche Yann Bisseck – già chiamato in causa a sostituire l’infortunato Pavard – e Joaquin Correa non saranno della partita. Il giovane difensore tedesco, che sta cercando di ritagliarsi spazio nella rosa, sarà costretto ai box, così come l’attaccante argentino, spesso limitato da problemi fisici in questa stagione. Infine, il portiere Di Gennaro, terza scelta tra i pali, non sarà disponibile, ma la sua assenza ha un impatto marginale sulle rotazioni.

Inzaghi riparte dai presenti, due recuperi per l’Inter

Con una rosa decimata, Inzaghi dovrà studiare attentamente le contromosse. In difesa si rivede Benjamin Pavard, anche se difficilmente sarà titolare contro il Venezia. A centrocampo si rivedranno Kristjan Asllani e Piotr Zielinski. Il Venezia, guidato da Eusebio Di Francesco, ha dimostrato di essere una squadra coriacea, capace di mettere in difficoltà anche le big del campionato. Per l’Inter, il compito sarà quello di adattarsi alle difficoltà e mantenere alta la concentrazione per portare a casa un risultato positivo.