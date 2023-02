Inter, seduta di scarico dopo l’Udinese: Mkhitaryan, ecco quando il verdetto

L’Inter, reduce dalla vittoria in campionato contro l’Udinese, si è ritrovata oggi ad Appiano Gentile per la classica seduta del giorno dopo. Mkhitaryan, uscito malconcio dal campo, al momento non preoccupa ma il verdetto si avrà domani (lunedì). Di seguito le ultime di Sky Sport

