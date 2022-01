Inter, scelte fatte per Inzaghi: la probabile formazione anti Lazio

Domani alle 20.45 si giocherà Inter-Lazio. I nerazzurri, causa la mancata disputa del match contro il Bologna, dovranno fare a meno dello squalificato Calhanoglu. Ecco le ultime sulla probabile formazione di Inzaghi

SCELTE FATTE – L’Inter conferma il suo 3-5-2 base e la difesa titolare. A centrocampo toccherà ad Arturo Vidal sostituire lo squalificato Hakan Calhanoglu con Ivan Perisic e Denzel Dumfries sulle fasce. In attacco, nonostante il rientro in gruppo di Edin Dzeko (sarà in panchina, ndr), sarà Alexis Sanchez ad affiancare Lautaro Martinez.

PROBABILE FORMAZIONE – Ecco le ultime sulla probabile formazione dell’Inter di Simone Inzaghi: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Barella, Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez.