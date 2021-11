Inter, scelta la maglia per la gara contro il Venezia: le foto dallo spogliatoio

Dallo spogliatoio dell’Inter arrivano anche le immagini che mostrano la maglia scelta per la gara di questa sera contro il Venezia.

MAGLIA SCELTA – Venezia-Inter, scelta la maglia con cui i nerazzurri scenderanno in campo questa sera. Come mostrano le foto dallo spogliatoio pubblicate dal profilo Twitter ufficiale della società, sarà la maglia away (bianca, con il biscione nerazzurro) quella indossata dai giocatori.

Fonte – Inter, profilo Twitter ufficiale