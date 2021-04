Inter-Sassuolo (domani alle 18.45) segnerà il recupero della ventottesima giornata di Serie A. Rispetto allo 0-3 dell’andata, la situazione è del tutto opposta.

SOTTOSOPRA – Un girone fa l’Inter arrivava all’appuntamento col Sassuolo in condizioni decisamente diverse. Dopo otto giornate di campionato, i nerazzurri avevano 4 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. E tre giorni prima della gara di Reggio Emilia perdevano malamente in Champions Lague a San Siro, contro il Real Madrid. Si trattava sostanzialmente del punto più basso di Antonio Conte nella sua esperienza all’Inter. Ma grazie proprio alla vittoria per 0-3 contro i neroverdi, la stagione nerazzurra subisce un’improvvisa inversione.

PRESUPPOSTI DIVERSI – Domani l’Inter affronterà il Sassuolo da prima in classifica, con un considerevole vantaggio sulle inseguitrici. E arrivando da un filotto di nove vittorie in altrettante gare nel girone di ritorno. Due aspetti che non rendono meno facile la gara di domani: vietato sottovalutare gli uomini di Roberto De Zerbi, che sanno come mettere in difficoltà gli avversari. Se all’andata fu la gara della svolta, quella di domani dovrà essere la sfida della consapevolezza.