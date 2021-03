Inter-Sassuolo, tamponi per tutti ad Appiano Gentile: domani...

Inter-Sassuolo, tamponi per tutti ad Appiano Gentile: domani l’esito – Sky

Foto di gruppo in Torino-Inter (Photo by Tommaso Fimiano, Copyright Inter-News.it)

Inter-Sassuolo è la sfida in programma sabato alle ore 20.45 (vedi articolo). Matteo Barzaghi – intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24” – fa il punto sui tamponi effettuati dalla squadra dopo la positività al Coronavirus di D’Ambrosio

ESITO – Inter-Sassuolo è la sfida valida per la ventottesima giornata di Serie A, in programma sabato sera. Il club nerazzurro attende l’esito dei tamponi dopo la positività al Coronavirus di Danilo D’Ambrosio: «Oggi l’Inter ha fatto svolgere il tampone al resto della squadra, domani ci sarà l’esito. Sicuramente Antonio Conte perde un opzione importante come D’Ambrosio, fondamentale soprattutto nella prima parte di stagione».

PROTOCOLLO – Barzaghi ricorda qual è l’iter in questi casi: «Tra poco i giocatori lasceranno il Centro Suning per tornare a casa perché scatta l’isolamento fiduciario, quindi il percorso sarà lavoro-casa».