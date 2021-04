Inter-Sassuolo è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-1: questo il tabellino della partita valida per la ventottesima giornata di Serie A 2020-2021.

LA DECIMA! – L’Inter conquista la decima vittoria consecutiva in Serie A e va in doppia cifra come distacco sulla seconda: +11 sul Milan. I gol della coppia Romelu Lukaku e Lautaro Martinez permettono di battere il Sassuolo, che non si arrende nonostante le tante assenze e accorcia nel finale. Successo fondamentale: mantenuto anche il +12 sulla Juventus ora terza da sola. Questo il tabellino di Inter-Sassuolo.

INTER-SASSUOLO 2-1 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Darmian; Hakimi, Barella, Eriksen (59′ Sensi), Gagliardini (70′ Vecino), Young; Lukaku, Lautaro Martinez (76′ Sanchez).

In panchina: Padelli, I. Radu, Ranocchia, Vidal, D’Ambrosio, Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan (75′ Haraslin), Chiriches (90′ Karamoko), Marlon, Rogério (75′ Kyriakopoulos); M. Lopez, Obiang; H. Traoré, Djuricic, Boga (80′ Oddei); Raspadori.

In panchina: Turati, Pegolo, Magnanelli, Peluso, Artioli, Piccinini, Saccani.

Allenatore: Roberto De Zerbi

Arbitro: Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia (Vivenzi – Mondin; Abisso; VAR Banti; A. VAR Cecconi)

Gol: 10′ Lukaku, 67′ Lautaro Martinez, 85′ H. Traoré (S)

Ammoniti: Consigli, H. Traoré, M. Lopez (S), De Zerbi (S, allenatore), Barella, Young (I)

Recupero: 0′ PT, 4′ ST