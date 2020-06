Inter-Sassuolo 3-3, il tabellino della partita della 27ª giornata di Serie A

Inter-Sassuolo è terminata da pochi minuti con il punteggio di 3-3. Questo il tabellino della partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A 2019-2020.

DUE PUNTI BUTTATI – L’Inter getta via una partita vinta più di una volta e regala il pareggio al Sassuolo all’89’. Dopo aver permesso ai neroverdi di andare subito avanti con Francesco Caputo arriva la rimonta in chiusura di fine primo tempo, con un rigore di Romelu Lukaku e Cristiano Biraghi. Non basta: Roberto Gagliardini manda sulla traversa a porta vuota e Ashley Young, appena entrato, fa un rigore inconcepibile su Mert Muldur. Trasforma Domenico Berardi e avvia un finale assurdo, dove Borja Valero sembra ridare la vittoria col 3-2 da mezzo metro. Antonio Candreva però si divora il quarto in contropiede e, come successo infinite volte in stagione, all’89’ arriva il pari avversario con Giangiacomo Magnani. Inutile dire che, per lui, è il primo gol in Serie A. Nel recupero espulso Milan Skriniar, per un secondo giallo inqualificabile. Questo il tabellino di Inter-Sassuolo.

INTER-SASSUOLO 3-3 – IL TABELLINO

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia (54′ de Vrij), Bastoni; Moses (75′ Candreva), Gagliardini, Borja Valero, Biraghi (75′ Young); Eriksen (62′ Agoumé); R. Lukaku, Sanchez (62′ Lautaro Martinez).

In panchina: Padelli, Godin, Asamoah, Barella, Esposito, Pirola, D’Ambrosio.

Allenatore: Antonio Conte

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches (79′ Magnani), G. Ferrari, Rogério (46′ Kyriakopoulos); Obiang, Magnanelli (58′ Locatelli); D. Berardi, Djuricic, Boga (66′ Haraslin); Caputo (58′ Defrel).

In panchina: Pegolo, Russo, Peluso, Raspadori, H. Traoré, Piccinini, Bourabia.

Allenatore: Roberto De Zerbi

Arbitro: Davide Massa della sezione di Imperia (Schenone – Imperiale; Minelli; VAR Nasca; A. VAR Alassio)

Gol: 4′ Caputo (S), 41′ rig. R. Lukaku, 45′ +1 Biraghi, 81′ rig. D. Berardi (S), 86′ Borja Valero, 89′ Magnani (S)

Espulso: Skriniar (I) al 93′ per doppia ammonizione

Ammoniti: Rogério (S), Bastoni (I)

Recupero: 2′ PT, 3′ ST