Inter-Sassuolo (Serie A): le probabili formazioni della 28ª giornata

SERIE A – 28ª giornata

Mercoledì 07/04/2021 ore 18:45 Le probabili formazioni di Inter-Sassuolo in Serie A

INTER SASSUOLO (3-5-2) (4-2-3-1) 1 HANDANOVIC (C) CONSIGLI 47 6 DE VRIJ TOLJAN 22 13 A. RANOCCHIA MARLON 2 37 SKRINIAR (C) PELUSO 13 2 HAKIMI ROGERIO 6 23 BARELLA OBIANG 14 24 ERIKSEN MAXIME LOPEZ 8 5 GAGLIARDINI H. TRAORÉ 23 36 DARMIAN DJURICIC 10 9 R. LUKAKU BOGA 7 7 A. SANCHEZ RASPADORI 18 Allenatore A. CONTE R. DE ZERBI Allenatore LA PROBABILE FORMAZIONE DI CONTE IN INTER-SASSUOLO

PANCHINA 27 PADELLI (GK) (GK) PEGOLO 56 97 A. RADU (GK) (GK) TURATI 63 8 VECINO MAGNANELLI 4 10 LAUTARO MARTINEZ CHIRICHES 21 12 SENSI ARTIOLI 24 15 YOUNG KARAMONKO 26 22 VIDAL HARASLIN 27 33 D’AMBROSIO ODDEI 30 99 PINAMONTI PICCININI 35 SACCANI 72 KYRIAKOPOULOS 77 INDISPONIBILI

11 KOLAROV (infortunato)

14 PERISIC (infortunato) 5 AYHAN (Coronavirus)

9 CAPUTO (infortunato)

17 MULDUR (quarantena)

19 ROMAGNA (infortunato)

25 D. BERARDI (infortunato)

31 G. FERRARI (quarantena)

68 BOURABIA (infortunato)

73 LOCATELLI (quarantena)

92 DEFREL (infortunato) SQUALIFICATI 77 BROZOVIC

95 A. BASTONI – DIFFIDATI BARELLA e LUKAKU ROGERIO, TRAORÉ e DJURICIC

(+ BERARDI) ULTIME NOTIZIE

Tanti dubbi per Conte, che deve ancora decidere se schierare Darmian terzo di difesa o quinto di centrocampo. Young attende novità. In difesa tutti ambiscono alla titolarità, compreso D’Ambrosio. Sensi verso la panchina, Lautaro Martinez potrebbe rifiatare. Il capitano Magnanelli si candida per una delle due maglie in mediana ma De Zerbi prima deve sciogliere i dubbi in difesa. Chiriches e Kyriakopoulos partono dietro nelle gerarchie rispetto a Peluso e Rogerio, che dovrebbero dare più garanzie in fase difensiva.