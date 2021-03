Inter-Sassuolo non si è potuta giocare sabato scorso, come noto. La Lega Serie A ha appena ufficializzato il recupero: sarà in contemporanea con Juventus-Napoli.

LA DATA – Inter-Sassuolo, partita della ventottesima giornata di Serie A, si recupererà mercoledì 7 aprile alle ore 18.45. La gara, non disputata sabato, sarà in contemporanea con Juventus-Napoli, match questo valido per il terzo turno. La sfida del Meazza, come doveva essere sabato scorso, sarà trasmessa in diretta da DAZN. Non c’è ancora, invece, il recupero di Lazio-Torino. L’Inter tornerà in campo sabato 3 aprile alle ore 20.45 in casa del Bologna, dopo venti giorni di stop.