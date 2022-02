Inter-Sassuolo, Sanchez dal 1′ con un compito ben preciso. Riposa Dzeko – CdS

Inter-Sassuolo, Alexis Sanchez torna a giocare titolare e in coppia con Lautaro Martinez, con l’obiettivo di ritrovare la via del gol. Come precisato dal Corriere dello Sport, riposerà Edin Dzeko, che sarà eventualmente un’arma a partita in corso.

CAMBI IN ATTACCO – Inter-Sassuolo, Simone Inzaghi effettuerà qualche cambio in attacco con l’obiettivo di far riposare Edin Dzeko, ma allo stesso di sfruttare al massimo l’ottimo momento di Alexis Sanchez, che chiede più spazio in attacco. Con lui in attacco ci sarà Lautaro Martinez, il cileno è chiamato anche ad aiutare il compagno di reparto a ritrovare la via del gol e, dunque, una tranquillità che manca da diverso tempo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno