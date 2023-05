Inter-Sassuolo, San Siro verso sold out: info utili per tifosi allo stadio

San Siro verso nuovo sold out in occasione di Inter-Sassuolo, gara valida per la 35ª giornata di Serie A prevista sabato 13 Maggio alle ore 20.45. Ecco le informazioni utili per i tifosi domani sera allo stadio.

INTER-SASSUOLO – A seguire la nota pubblicata sul sito dell’Inter. “Dopo la notte di Champions League che ha visto l’Inter battere 2-0 il Milan nell’andata delle semifinali, i tifosi nerazzurri sono nuovamente pronti a sostenere la squadra. L’Inter di Simone Inzaghi affronterà il Sassuolo sabato 13 maggio alle ore 20:45 in un match che sarà anche l’occasione per celebrare il record storico di soci Inter Club (vedi articolo, ndr)“.

CANCELLI APERTI DALLE 18:45 – “L’invito per tutti i tifosi è quello di recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d’inizio, per completare le procedure di controllo all’ingresso. L’apertura dei cancelli è prevista per le 18_45. NOTA – Ad eccezione degli ingressi 2, 3 e 10, obbligatori, tutti gli altri ingressi riportati sui biglietti sono solo consigliati: è consentito perciò entrare dagli ingressi più liberi, per evitare lunghe code.

I biglietti rimasti sono ancora in vendita libera su inter.it/tickets, le biglietterie saranno aperte dalle ore 17:45“.

REGOLAMENTO D’USO E IL CODICE DI CONDOTTA – “La raccomandazione per tutti gli spettatori è di rispettare il regolamento. È obbligatorio occupare il posto indicato sul proprio tagliando. L’utilizzo delle mascherine FFP2 è raccomandato, come è consigliato evitare assembramenti e igienizzarsi spesso le mani. È severamente vietato fumare all’interno dell’impianto. Sarà vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley e apparecchi fotografici professionali.

In caso di pioggia sarà consentito l’ingresso solo agli ombrelli portatili e senza punta“.

Fonte: Inter.it