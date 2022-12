Sassuolo-Inter, prove generali verso il Napoli: Lukaku osservato speciale – CdS

Oggi l’Inter scende in campo contro il Sassuolo per l’ultima amichevole del 2022 prima della ripartenza in campionato. Occhi puntati su Romelu Lukaku, anche in vista del match contro il Napoli

FARI PUNTATI – Romelu Lukaku oggi partirà titolare nell’ultima amichevole dell’Inter prima del match contro il Napoli, in programma il 4 gennaio. il belga avrei i riflettori puntati e dovrà dare delle risposte importanti. Nella prima parte di stagione la sua assenza si è sentita parecchio. Il rientro, poi, è stato subito interrotto da una ricaduta. La parentesi in Qatar, terminata con l’uscita preventiva del Belgio dal Mondiale, non ha aiutato Big Rom ad entrare in forma, anzi. Ora l’importante è averlo al top per i prossimi impegni. I segnali visti contro la Reggina sono incoraggianti. La speranza è che questa seconda parte di stagione possa rappresentare una rivincita. Bisogna però passare dalla sfida con il Napoli. Una vittoria terrebbe l’Inter in corsa, visto anche il calendario agevole in campionato.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno