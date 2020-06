Inter-Sassuolo prima del calendario “normale”: c’è da riprendersi il Meazza

Inter-Sassuolo è la prima delle tre partite di oggi per la ventisettesima giornata di Serie A. Si gioca alle 19.30, con i nerazzurri che oltre a cercare di tornare a -6 dalla Juventus devono spazzare via un dato molto negativo al Meazza contro gli avversari odierni.

IL TABÙ DA SFATARE – Sembra paradossale, ma per Inter-Sassuolo c’è da superare la maledizione di un… 7-0. Dopo quello del 14 settembre 2014, seconda goleada in tre partite contro i neroverdi, giocare contro il Sassuolo è diventato un incubo. Da lì in poi sette vittorie emiliane, un pareggio e appena due successi nerazzurri, tutti al Mapei Stadium. A San Siro è sempre stato un disastro: 0-1 il 10 gennaio 2016, con gol nel recupero, 1-2 ininfluente il 14 maggio 2017 (squadra già allo sbando), 1-2 drammatico il 12 maggio 2018 (sembrava l’addio alla Champions League) e 0-0 il 19 gennaio 2019. Se l’Inter vuole continuare a inseguire la Juventus, già vittoriosa nella trentunesima giornata di Serie A, e guardare Atalanta-Lazio (ore 21.45) con più tranquillità dovrà superare questa serie nerissima, altrimenti è difficile parlare di rincorsa titolo.

QUALI CAMBI? – Antonio Conte, un po’ a sorpresa, annuncia qualche modifica per Inter-Sassuolo: una per ruolo? In difesa Diego Godin chiede spazio, dopo le tante panchine, da capire al posto di chi. Sulle fasce potrebbe riposare uno fra Antonio Candreva e Ashley Young, a centrocampo occhio all’ipotesi Borja Valero. Non ha recuperato Marcelo Brozovic, complicato pensare a Matias Vecino in panchina. Attenzione ad Alexis Sanchez, ma Romelu Lukaku e Lautaro Martinez hanno fatto doppietta a testa nel 3-4 dell’andata e sono tornati al gol assieme domenica. Chi non si tocca è Christian Eriksen: finalmente è dentro il progetto. Il Sassuolo di Roberto De Zerbi cambierà invece tutta la difesa (vedi articolo). Su Inter-News.it lungo tutto l’arco della giornata verranno pubblicate le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 18 inizierà l’avvicinamento vero e proprio a Inter-Sassuolo con le interviste e le formazioni ufficiali prima del live della partita, visibile su DAZN.