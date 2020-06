Inter-Sassuolo: poteva starci il secondo giallo a Rogerio. Young rischia – TS

“Tuttosport” valuta la prestazione dell’arbitro Davide Massa in Inter-Sassuolo. Il direttore di gara strappa la sufficienza, ma non convince nella gestione di alcuni episodi

QUALCHE DUBBIO – Non scende sotto la sufficienza il direttore di gara di Inter-Sassuolo. Secondo il quotidiano torinese, Davide Massa non convince solo nella gestione dei cartelli. Poteva starci infatti il secondo giallo a Rogerio: si becca il primo su Victor Moses, a inizio partita, e poi rischia tantissimo per un calcione a Milan Skriniar nei pressi della panchina di Antonio Conte. Rischia tantissimo anche Ashley Young su Mert Müldür: entrato da pochissimi istanti, non fa in tempo a ritirare il braccio su suggerimento morbido, in area di rigore, del terzino di Roberto De Zerbi. Tuttavia, né per l’arbitro né per il VAR ci sono gli estremi per il penalty: decisione che, secondo “Tuttosport”, ci può stare.

Fonte: Tuttosport