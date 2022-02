Inter-Sassuolo, per Inzaghi 3 o 4 modifiche dal Liverpool: la formazione – CdS

Per Inter-Sassuolo Inzaghi pensa a più di una modifica di formazione: tre o quattro, per il Corriere dello Sport. In vista della partita di domenica (ore 18) il tecnico, però, deve ancora aspettare l’esito del ricorso per Bastoni (vedi articolo).

IL DUBBIO – Per Inter-Sassuolo le scelte di formazione per Simone Inzaghi ruotano tutte attorno ad Alessandro Bastoni. Per il Corriere dello Sport, in attesa di conoscere l’esito del ricorso sulla squalifica del difensore, è Federico Dimarco il favorito per completare la difesa. Con Marcelo Brozovic sicuro assente c’è Nicolò Barella in mezzo al campo, poi Roberto Gagliardini può prendere il posto di Arturo Vidal. L’altra novità rispetto a mercoledì col Liverpool è Alexis Sanchez in attacco con Lautaro Martinez, fuori quindi Edin Dzeko. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Sassuolo, secondo il Corriere dello Sport: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Gagliardini, Barella, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport



Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.