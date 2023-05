Inter-Sassuolo, ostacolo in mezzo ai derby ma che conta tantissimo

Inter-Sassuolo è l’impegno in mezzo ai due derby di Champions League, ma dove sbagliare resta vietato perché c’è in palio la qualificazione al prossimo massimo torneo UEFA. Alle 20.45 l’anticipo della quartultima giornata di Serie A, al Meazza.

IN MEZZO A DUE FUOCHI – Inter-Sassuolo arriva fra i due derby col Milan per le semifinali di Champions League ed è chiaro che – inevitabilmente – l’attenzione sia già rivolta a martedì. Bisogna però pensare partita per partita, perciò l’obiettivo iniziale dev’essere quello di fare bene stasera, anche per arrivare al meglio alla stracittadina. L’Inter, con le ultime quattro vittorie consecutive in Serie A, si è rimessa in linea di galleggiamento: finisse oggi il campionato sarebbe qualificata alla prossima Champions League. E c’è la possibilità di superare la Lazio salendo al terzo posto, altro elemento da non sottovalutare per il rush finale. Ma il Sassuolo più volte in passato ha fatto male, perciò l’imperativo è non sottovalutare l’impegno.

NUOVO RIBALTONE – Simone Inzaghi da un mese ha lanciato l’alternanza totale e per Inter-Sassuolo si prosegue su questa strada, che ha dato dei risultati. Nuovo cambio in porta, con Samir Handanovic per André Onana, nuovo cambio in attacco con Joaquin Correa e Romelu Lukaku per Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Col belga – soprattutto – che cerca di cambiare le gerarchie in vista del derby. A centrocampo chi riposa sicuro è Hakan Calhanoglu, uscito affaticato mercoledì, possibile in aggiunta il ritorno di Danilo D’Ambrosio e Robin Gosens ormai pienamente recuperati. Nel Sassuolo Alessio Dionisi ritrova il grande ex Andrea Pinamonti, che ha scontato la squalifica così come Nadir Zortea (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Inter-Sassuolo: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).