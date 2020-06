Inter-Sassuolo, nerazzurri giÃ  al lavoro in vista della sfida. Conte osserva

Inter-Sassuolo, nerazzurri già al lavoro in vista della sfida. Conte osserva

Inter-Sassuolo si avvicina. I nerazzurri, reduci dalla vittoria contro la Sampdoria, sono già al lavoro per preparare la sfida in programma mercoledì alle 19:30. Antonio Conte, come di consueto, guida l’allenamento odierno

AL LAVORO – L’Inter non conosce pause. Dopo la vittoria di ieri sera contro la Sampdoria, la squadra di Antonio Conte si è riunita quest’oggi per l’allenamento. Nel mirino la sfida contro il Sassuolo, in programma mercoledì alle 19:30. Di seguito il report: “Dopo la vittoria per 2-1 contro la Sampdoria nel recupero della 25esima giornata di Serie A, la squadra di Antonio Conte è subito tornata in campo al Suning Training Centre per preparare la sfida con il Sassuolo. L’Inter è infatti attesa dalla 27esima giornata di campionato in programma mercoledì alle 19:30 al ‘Meazza’ contro la squadra allenata da Roberto De Zerbi”.

Fonte: inter.it