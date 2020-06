Inter-Sassuolo: Massa non brilla coi cartellini. Ma sui penalty è ok – CdS

Il “Corriere dello Sport” salva la gestione arbitrale di Davide Massa, direttore di gara di Inter-Sassuolo. Il quotidiano romano si allinea con la valutazione di “Tuttosport”. La sufficienza non è in discussione. Ecco la valutazione nel dettaglio

SALVATO – Non brilla la direzione arbitrale di Davide Massa durante Inter-Sassuolo. Non convince soprattutto la gestione dei cartellini, secondo il “Corriere dello Sport”, ma sugli episodi chiave il fischietto non sbaglia e acquista fiducia col passare dei minuti. Situazione chiave è il tocco col braccio del neoentrato Ashley Young, nella ripresa, coi nerazzurri in vantaggio 2-1. Sullo scavino di Müldür, l’inglese tocca involontariamente con la mano ma è in procinto di nasconderla dietro la schiena. “L’attitudine – secondo il “Corriere” – fa pendere l’ago della bilancia verso la non punibilità“.

RIGORI OK – Valutazione ok anche dei due rigori concessi da Massa durante Inter-Sassuolo. Boga su Milan Skriniar, nel primo tempo, è un fallo non plateale ma certamente da sanzionare col penalty. Stesso discorso, peraltro anche simile nella dinamica, per il contatto Young-Müldür nella medesima zona di campo, a pochi istanti dal discusso tocco col braccio dell’esterno inglese. Il direttore di gara valuta bene entrambi i contatti, così come i gol di Francesco Caputo (0-1 assolutamente regolare) e il 3-2 momentaneo di Borja Valero su cross di Antonio Candreva. Annullato, giustamente, un gol a Romelu Lukaku dopo la respinta di Andrea Consigli: il belga è ampiamente oltre la linea del fuorigioco.

CARTELLINI DISCUTIBILI – Discorso diverso per quanto riguarda la gestione dei cartellini di Inter-Sassuolo. Massa perdona due brutti interventi, di Domenico Berardi e Alessandro Bastoni, nei primissimi minuti e poi si caccia in un circolo vizioso. Ammonisce Rogerio per una spinta energica su Victor Moses, ma poi lo grazia qualche minuto dopo per un calcione su Skriniar: poteva starci il rosso. Lo slovacco verrà espulso nel finale di partita: inevitabile.

