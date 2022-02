Inter-Sassuolo: la probabile formazione e le scelte di Inzaghi in Serie A

Inter-Sassuolo è in programma oggi a partire dalle ore 18:00. Partita valida per la 26ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la settima del girone di ritorno. L’occasione è ghiotta per tornare in vetta a prescindere dal recupero di Bologna. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Inzaghi per Inter-Sassuolo

INDISPONIBILI – Altra assenza per squalifica per Alessandro Bastoni, a cui si aggiunge Marcelo Brozovic per somma di ammonizioni. Ancora fuori gli infortunati Robin Gosens e Joaquin Correa, così come Matias Vecino, che non è ancora al meglio. Completa l’elenco degli assenti, come al solito, il portiere Gabriel Brazao (vedi aggiornamento).

Non è stata diramata la lista dei convocati dell’Inter

MODULO – Senza il perno Brozovic in cabina di regia, il 3-5-2 dell’Inter di Simone Inzaghi rischia di diventare un 3-5-1-1, soprattutto se venisse confermato Sanchez alto.

Probabile formazione Inter: le ultime novità reparto per reparto

DIFESA – Il capitano Samir Handanovic in porta. Al centro Stefan de Vrij stringerà i denti per esserci con Milan Skriniar sul centro-destra e Federico Dimarco sul centro-sinistra. Pronti in caso di emergenza sia Andrea Ranocchia sia Danilo D’Ambrosio.

CENTROCAMPO – Sulla destra Matteo Darmian farà rifiatare Denzel Dumfries con Ivan Perisic a sinistra. Davanti alla difesa sarà il turno di Nicolò Barella, favorito sia su Roberto Gagliardini sia su Hakan Calhanoglu, che invece agiranno da mezzali. Inizialmente a riposo Arturo Vidal.

ATTACCO – In avanti sarà il turno di Alexis Sanchez, che supporterà Lautaro Martinez fin dal 1′, permettendo a Edin Dzeko di tirare un po’ il fiato.

Inter-Sassuolo, la probabile formazione: le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 32 F. Dimarco; 36 Darmian, 5 Gagliardini, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 7 A. Sanchez, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 2 Dumfries, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 13 A. Ranocchia, 22 Vidal, 33 D’Ambrosio, 38 Sangalli, 47 Franco Carboni, 88 Caicedo.

La probabile formazione del Sassuolo di Dionisi

AVVERSARI – Ancora qualche dubbio di formazione anche per gli ospiti. Il tecnico neroverde Alessio Dionisi deve risolvere un paio di ballottaggi in difesa per il suo Sassuolo (vedi probabile formazione). In attesa delle formazioni ufficiali di Inter-Sassuolo, segui tutti gli aggiornamenti su Inter-News.it, sito e app (clicca qui per scaricarla gratuitamente).