Inter-Sassuolo, Inzaghi verso il turnover. La probabile formazione – TS

Per Inter-Sassuolo, in programma stasera alle ore 20.45, Inzaghi pensa a far riposare qualche titolare in vista della semifinale di ritorno di Champions League. Di seguito la probabile formazione nerazzurra secondo Tuttosport.

PROBABILE FORMAZIONE – Con alle spalle la semifinale d’andata di Champions League e all’orizzonte il ritorno della grande sfida contro il Milan, per Inter-Sassuolo Simone Inzaghi opta per delle rotazioni. Secondo Tuttosport, infatti, l’allenatore nerazzurro per la partita di campionato starebbe pensando a un ampio turnover a parte dai pali. In porta dovrebbe tornare Samir Handanovic al posto di André Onana. A centrocampo, invece, si rivedono dal 1′ Raoul Bellanova e Roberto Gagliardini. In fase offensiva potrebbe tornare la coppia d’attacco formata da Romelu Lukaku e Joaquin Correa. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Sassuolo.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Correa.

Fonte: Tuttosport