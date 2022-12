Inter-Sassuolo, Inzaghi ripristina le gerarchie su entrambe le fasce – TS

Oggi ultimo test amichevole per l’Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino, per l’occasione, sembra intenzionato a schierare una formazione che verosimilmente si rivedrà anche alla ripresa in campionato

FASCE TITOLARI – Oggi alle 17, l’Inter di Simone Inzaghi scende in campo contro il Sassuolo nell’ultima amichevole del 2022. Il tecnico nerazzurro schiererà una formazione che presumibilmente sarà la stessa che giocherà contro il Napoli. In avanti confermato il tandem pesante composto da Lukaku e Dzeko. La novità è sulle fasce. Denzel Dumfries riprenderà il suo posto da titolare sulla fascia destra, mentre sulla sinistra Dimarco è in vantaggio su Gosens. In panchina siederanno anche Correa e D’Ambrosio, recuperati definitivamente.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna