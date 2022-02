Inter-Sassuolo, in attacco in tre per due maglie. Il punto

L’Inter, dopo il Liverpool, è pronta a tornare in campo in Serie A contro il Sassuolo. Serve tornare a fare punti con i nerazzurri che contro Milan e Napoli hanno racimolato solo 1 punto. In attacco c’è concorrenza con Simone Inzaghi chiamato a scegliere.

FORMAZIONE – L’Inter non fa in tempo ad archiviare la partita contro il Liverpool che subito c’è un’altra sfida cruciale per la stagione. Domenica a San Siro infatti arriva il Sassuolo di Dionisi e l’Inter deve tornare a fare punti per riprendere la corsa scudetto. Simone Inzaghi ha i soliti dubbi, soprattutto nel pacchetto offensivo dove ci sono tre giocatori che si giocano due maglie: Lautaro Martínez-Edin Dzeko-Alexis Sanchez. Secondo Gianluca Di Marzio il tandem d’attacco dovrebbe essere confermato con Dzeko e Lautaro Martínez con l’argentino che vuole ritrovare il gol dopo un periodo nero (vedi articolo). Sanchez dunque potrebbe nuovamente sedersi in panchina con il cileno che, se succedesse, non la prenderebbe sicuramente bene. Inzaghi ha però in testa che formazione schierare e che tipo di partita aspettarsi dunque, nelle prossime ore, si capirà bene come sarà la formazione.