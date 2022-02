Inter-Sassuolo, in 38mila a San Siro ma nuovi biglietti in vendita – CdS

Inter-Sassuolo andrà in scena oggi a San Siro in una cornice di pubblico di circa 38mila spettatori ma, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la media potrebbe aumentare.

SPETTATORI – Inter-Sassuolo, adesso non si può più sbagliare. Il campionato entra nel vivo e dopo il pareggio del Milan, ieri, contro la Salernitana, con una vittoria i nerazzurri tornerebbero subito primi a +2 e con una gara ancora da recuperare (quella contro il Bologna). Per questo motivo, oggi a San Siro, la spinta del pubblico nerazzurro potrebbe essere fondamentale per portare a casa i tre punti. Al Meazza attesi tra i 35 e i 38mila spettatori. Se l’apertura al 75% della capienza fosse arrivata prima, forse, i numeri sarebbero stati ancora migliori. Comunque sia ieri il club ha messo in vendita altri tagliandi di primo e secondo anello.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.