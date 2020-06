Inter-Sassuolo: Gagliardini e Young nell’abisso, Conte colpevole – TS

Le pagelle di Inter-Sassuolo firmate “Tuttosport”. Il quotidiano torinese è piuttosto duro con la squadra di Conte: solo Biraghi scollina la sufficienza. Tra i peggiori in campo c’è l’imbarazzo della scelta

LACRIME AMARE – È difficile analizzare Inter-Sassuolo senza soffermarsi sui singoli episodi, che avrebbero potuto in un modo o nell’altro cambiare l’inerzia del match. C’è un vecchio proverbio, mai troppo stagionato, che sintetizza bene l’alone negativo che ammantava ieri un San Siro deserto: “Chi sbaglia, paga“. Ad ogni errore c’è il rischio che corrisponda una reazione uguale e contraria. Una legge della fisica non scritta che ieri i ragazzi di Antonio Conte si sono visti marchiare sulla pelle.

DIETRO LA LAVAGNA – Tra i sommersi di Inter-Sassuolo c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Roberto Gagliardini ed Ashley Young meritano un girone a parte: il primo “perché non era facile prendere un legno da quella posizione” (4); il secondo perché “in tre minuti combina su Muldur due pasticci e un rigore” (4). Ma in questo calderone degli orrori, secondo “Tuttosport”, va riservato un tavolo anche per Antonio Conte (5), perché se la pazza Inter è tornata a bussare alla porta è (anche) per colpa di alcune sue scelte. Completa il quadretto Andrea Ranocchia (4,5): in campo dopo 297 giorni, ma con tanta ruggine e si vede.

NI – Il quotidiano torinese è molto severo anche con Milan Skriniar (5): Ranocchia manda in tilt anche lui e finisce per beccarsi un rosso per frustrazione. Se non avesse dato di matto nel finale, avrebbe sicuramente meritato di più. Affollatissima la zona grigia: c’è Alessandro Bastoni (5,5), che ha “vita dura con Domenico Berardi“, ma anche Stefan de Vrij (5,5), “meglio di Ranocchia“; oltre all’insipido Lucien Agoumé (5,5). Spazio anche per Lautaro Martinez (5,5) , che si fa saltare con troppa facilità in occasione del 3-3, sul finale di Inter-Sassuolo.

OK – Tra i salvati c’è l’incolpevole Samir Handanovic (6), che nulla può sui gol subiti. Victor Moses, che accende l’Inter quasi da solo nel primo tempo, ma pecca d’imprecisione quando guadagna il fondo. Sufficienze anche per Romelu Lukaku, Alexis Sanchez e Antonio Candreva. Ok Borja Valero: la prestazione non è entusiasmante ma il gol del momentaneo 3-2 lo salva. Christian Eriksen parte col freno a mano ma poi si scioglie. Il miglior nerazzurro di Inter-Sassuolo, secondo “Tuttosport”, è Cristiano Biraghi (6,5).

Fonte: Tuttosport