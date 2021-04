Inter-Sassuolo, Gagliardini compleanno in campo? In vantaggio su Sensi

Inter-Sassuolo andrà in scena oggi alle 18:45 per il recupero della ventottesima giornata di Serie A 2020-2021. A centrocampo in due si giocano una maglia per sostituire lo squalificato Brozovic: Gagliardini in vantaggio.

IL SOSTITUTO – Inter-Sassuolo, Conte rispetto De Zerbi farà un turnover più dosato considerando il momento della squadra e soprattutto gli assenti per infortuni e squalifiche. A centrocampo in particolare non ci sarà come ormai noto, Marcelo Brozovic per squalifica. Christian Eriksen dovrebbe prendere il suo posto davanti la difesa, anche se nel corso della partita potrebbe condividere il ruolo con Nicolò Barella, un po’ più arretrato rispetto il solito. Due maglie (più una) per sostituire Brozovic: il primo è Stefano Sensi, ieri con qualche chance in più di giocare dal 1′, il secondo è Roberto Gagliardini, che dalle ultime di formazione sembrerebbe essere in vantaggio rispetto l’ex Sassuolo. Il terzo nome potrebbe essere Matìas Vecino, che dopo il lungo stop sta cercando di ritrovare la forma migliore, ma anche oggi potrebbe essere inserito a partita in corso.