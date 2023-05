Inter-Sassuolo, formazioni ufficiali: Acerbi non riposa, Darmian sì!

Inter-Sassuolo tra poco in campo per la partita della 35ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 20:45 a Milano, presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro, dove Inzaghi dimostra di seguire il suo schema delle rotazioni in vista del Derby di Milano (vedi focus). Confermati gli straordinari in difesa per Acerbi, che rimpiazza tatticamente Bastoni (vedi focus). A destra la coppia D’Ambrosio-Bellanova prende il posto di Darmian-Dumfries, che rifiata. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Sassuolo in Serie A

INTER (3-5-2): 1 Handanovic ©; 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 15 Acerbi; 12 Bellanova, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 90 Lukaku, 11 J. Correa.

A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana; 2 Dumfries, 8 Gosens, 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez, 14 Asllani, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 36 Darmian, 46 Zanotti, 95 A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi

Inter-Sassuolo formazioni ufficiali in Serie A

SASSUOLO (4-3-3): 47 Consigli ©; 22 Toljan, 28 Erlic, 44 Tressoldi, 6 Rogerio; 16 Frattesi, 27 Maxime Lopez, 7 Matheus Henrique; 10 D. Berardi, 92 Defrel, 45 Laurienté.

A disposizione: 25 Pegolo, 64 Russo; 3 Marchizza, 8 Harroui, 9 Pinamonti, 11 A. Alvarez, 13 G. Ferrari, 14 Obiang, 15 Ceide, 17 Muldur, 19 Romagna, 20 Bajrami, 21 Zortea, 42 Thorstvedt.

Allenatore: Alessio Dionisi

