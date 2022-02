Inter-Sassuolo, Dzeko riposa. Inzaghi in attacco si affida a Sanchez – CdS

Inter-Sassuolo, l’ultimo cambio di formazione per Simone Inzaghi riguarda sicuramente l’attacco, dove anche secondo il Corriere dello Sport sarà Edin Dzeko ad andare in panchina, al suo posto Alexis Sanchez.

IN ATTACCO – Inter-Sassuolo andrà in scena oggi alle 18 a San Siro per la sfida valida per la ventiseiesima giornata di Serie A, con l’occasione, per i nerazzurri, di conquistare ancora una volta il primo posto in classifica. In attacco Edin Dzeko – titolare da quattro partite di fila -, lascerà il posto ad Alexis Sanchez chiamato a prendere in mano l’attacco dell’Inter e perché no, provare a far tornare al gol anche Lautaro Martinez a secco da sei partite di campionato.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti