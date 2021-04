Per Inter-Sassuolo di mercoledì Conte avrà a che fare con due squalificati, peraltro entrambi arrivati nello stesso momento (vedi articolo). Curiosità: Brozovic rompe una serie lunghissima in diffida.

ASSENZA FORZATA – Sabato, a Bologna, Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic hanno entrambi ricevuto il giallo all’86’, ed entrambi erano in diffida. Un errore del croato lo ha portato a fermare Riccardo Orsolini, ma l’azione è proseguita e il difensore ha dovuto abbattere Musa Barrow per evitare pericoli. Falli ben spesi, vista la situazione di punteggio e il momento della gara, ma che costano l’assenza per Inter-Sassuolo. Ora Antonio Conte dovrà trovare i sostituti: in difesa, con Danilo D’Ambrosio appena rientrato in gruppo, bisognerà vedere le condizioni di Stefan de Vrij e Aleksandar Kolarov. Quest’ultimo non c’era al Dall’Ara per una lombosciatalgia, mentre l’olandese era in panchina e sta recuperando dopo essere guarito. Quasi scontata la conferma di Andrea Ranocchia, oltre a Milan Skriniar che deve riscattare l’espulsione nell’ultimo Inter-Sassuolo casalingo. A centrocampo probabile Christian Eriksen vertice centrale, con Roberto Gagliardini, Stefano Sensi e Arturo Vidal opzioni come mezzala (in ordine di probabilità, oltre che alfabetico).

PARTICOLARITÀ – In tutto il girone di ritorno l’Inter aveva avuto solo uno squalificato fra i calciatori (Conte ha dovuto saltare tre partite): Achraf Hakimi contro il Genoa. I nerazzurri, nonostante diversi diffidati, erano stati molto bravi a mantenere pulita la questione disciplinare, soprattutto per i big match. Ora la doppia assenza, pesante soprattutto per le poche alternative dietro. Per Inter-Sassuolo restano in diffida Nicolò Barella e Romelu Lukaku, che in caso di ammonizione salterebbero il Cagliari domenica. E c’è un’altra curiosità, che riguarda Brozovic: era il giocatore più a lungo in diffida nell’Inter. Lo era per tutto il 2021, quattordici partite, dopo il quarto giallo preso col Verona il 23 dicembre. Con Inter-Sassuolo interrompe la striscia.