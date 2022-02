Inter-Sassuolo, Dionisi senza Ferrari: chi al suo posto? I possibili sostituti

Inter-Sassuolo, Dionisi dovrà fare a meno, per la prima volta, di Gian Marco Ferrari per squalifica. Chi giocherà al suo posto? Due nomi a disposizione del tecnico nero-verde.

SENZA FERRARI – Inter-Sassuolo, se da una parte Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Marcelo Brozovic per squalifica, praticamente sempre presente nell’undici titolare nerazzurro, dall’altra parte anche Dionisi dovrà fare a meno di Gian Marco Ferrari, per lo stesso motivo. Come Brozovic, il difensore quest’anno non ha praticamente mai saltato una sfida, neanche in Coppa Italia. Chi giocherà al suo posto? Il primo nome è il turco Ayhan. Sarà lui, molto probabilmente, il difensore scelto per sostituire Ferrari e affiancare Chiriches. Attenzione, però, alla possibile sorpresa Ruan Tressoldi, già visto contro il Cagliari.