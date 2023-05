Inter-Sassuolo, Dionisi punta al tridente in attacco. La probabile formazione – TS

Questa sera a San Siro torna in scena l’Inter contro il Sassuolo. Tuttosport informa sulla probabile formazione neroverde che schiererà Dionisi per l’occasione, con il rientro di Pinamonti.



PROBABILE FORMAZIONE – Alessio Dionisi si appresta a compiere le proprie scelte di formazione per la partita in programma stasera alle ore 20.45. Per fronteggiare la squadra di Simone Inzaghi, l’allenatore dei neroverdi pensa al 4-3-3 come sistema di gioco. Nel tridente d’attacco ci sarà anche un ex nerazzurro: Andrea Pinamonti, che ha scontato due giornate di squalifica. Di seguito la probabile formazione di Dionisi per Inter-Sassuolo.

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; D Berardi, Pianamonti, Laurienté.

Fonte: Tuttosport