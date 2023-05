Inter-Sassuolo, Dionisi punta su Pinamonti! La probabile – SM

Inter-Sassuolo è in programma domani alle 20:45. Dionisi in attacco si affiderà al rientrante Pinamonti. La probabile formazione dei neroverdi secondo SportMediaset

LA PROBABILE – Inter-Sassuolo andrà in scena domani sera alle 20:45. Per la sfida, secondo quanto riferito da SportMediaset, Dionisi recupera Muldur: il difensore però, reduce da un infortunio, partirà dalla panchina. In attacco spazio a Pinamonti, rientrante dalla squalifica, supportato da Laurientè e Berardi. In difesa Ferrari in vantaggio su Tressoldi per il ruolo di centrale. Di seguito la probabile formazione del Sassuolo

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Elric, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurientè.

Fonte: Sportmediaset.it