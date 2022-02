Inter-Sassuolo, Dionisi con due opzioni di formazione in difesa per Ferrari

Inter-Sassuolo si giocherà domani alle 18 ed è diventata ancor più fondamentale dopo il pari del Milan stasera a Salerno (vedi articolo). Dionisi in formazione deve scegliere il sostituto dello squalificato Ferrari.

ASSENZA DIETRO – Per Inter-Sassuolo i neroverdi si presenteranno senza il loro referente difensivo: Gian Marco Ferrari. Il centrale è stato espulso domenica scorsa con la Roma per doppio giallo, ma già dalla prima ammonizione era sicuro che avrebbe saltato la partita di domani: era anche in diffida. Alessio Dionisi deve scegliere il sostituto: l’opzione principale è che giochino come coppia centrale Kaan Ayhan e Vlad Chiriches, che si sono alternati con Ferrari in stagione. L’alternativa è mettere Ruan Tressoldi, brasiliano arrivato a gennaio dal Gremio fin qui titolare solo in Coppa Italia (ha fatto autogol – sfortunatissimo – allo scadere contro la Juventus). Sia Ayhan sia Tressoldi sono entrati domenica scorsa all’80’, dopo l’espulsione di Ferrari, poi Chiriches è favorito.

I RIENTRI – Giacomo Raspadori e soprattutto Gianluca Scamacca sono nomi segnalati per il mercato in chiave Inter e il Sassuolo li ritrova dopo la squalifica con la Roma. Dionisi ha già annunciato che saranno titolari, non si discutono nemmeno l’altro obiettivo nerazzurro Davide Frattesi e Domenico Berardi. Nel 4-2-3-1, che può essere anche 4-3-3, la posizione chiave è quella di Hamed Junior Traoré: può fare l’interno o l’ala sinistra. Senza Jeremy Toljan, che non ha recuperato così come Filip Djuricic, scontata la presenza di Mert Muldur come terzino destro. A sinistra più Rogério di Giorgos Kyriakopoulos, che ieri ha rinnovato il suo contratto. Completano l’undici titolare il portiere Andrea Consigli, che spesso si esalta contro i nerazzurri, e il centrocampista centrale Maxime Lopez a segno all’ultimo nella vittoria sulla Juventus. Questa la probabile formazione di Dionisi per Inter-Sassuolo: Consigli; Muldur, Ayhan, Chiriches, Rogério; Frattesi, Lopez; D. Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.