Inter-Sassuolo, Dionisi coi migliori in formazione. Torna Pinamonti

Inter-Sassuolo si giocherà alle ore 20.45 al Meazza, per la quartultima giornata di Serie A. Dionisi non ha particolari assenze e stasera metterà i migliori in formazione, ritrovando l’ex Pinamonti.

DI RIENTRO – Per Inter-Sassuolo ci sarà anche Andrea Pinamonti. L’attaccante classe ’99, ceduto la scorsa estate in prestito con obbligo di riscatto, ha scontato le due giornate di squalifica per l’espulsione per proteste contro l’Empoli ed è di nuovo a disposizione. Con lui anche il terzino destro Nadir Zortea, che di turni di stop ne aveva solo uno. Pinamonti è favorito su Grégoire Defrel nelle scelte di Alessio Dionisi, che appare intenzionato a mettere tutti i migliori. Significa anche rilanciare dal 1′ Armand Laurienté, partito dalla panchina lunedì contro il Bologna (vedi highlights) perché reduce da alcune prestazioni non scintillanti. A completare il tridente del Sassuolo ci sarà – ovviamente – Domenico Berardi come di consueto.

I MIGLIORI – Il Sassuolo si presenterà alla partita con l’Inter senza indisponibili, anche se per il momento i convocati di Dionisi non sono usciti. In porta va Andrea Consigli, uno che quando trova i nerazzurri in genere si trasforma in un mix fra Lev Yashin e Dino Zoff. Sulle fasce o il già citato Zortea o Jeremy Toljan a destra, con l’intoccabile Rogério a sinistra. In mezzo Martin Erlic sicuro del posto, poi spesso è stato utilizzato Ruan Tressoldi ma alla fine dovrebbe spuntarla il capitano Gian Marco Ferrari. Resta comunque l’unico vero dubbio di formazione negli ospiti. A centrocampo Davide Frattesi è la mezzala destra, e ha segnato nell’1-2 dell’andata l’8 ottobre, con lui Maxime Lopez vertice basso davanti alla difesa e Matheus Henrique ormai scelta fissa come interno sinistro. Questa la probabile formazione di Dionisi per Inter-Sassuolo: Consigli; Toljan, Erlic, G. Ferrari, Rogério; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; D. Berardi, Pinamonti, Laurienté.