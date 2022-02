Inter-Sassuolo, i diffidati e gli squalificati per la 26ª giornata di Serie A

Inter-Sassuolo si giocherà alle ore 18 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la ventiseiesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per il decisivo match di vertice, con diffidati per entrambe e squalificati due nei nerazzurri e uno nei neroverdi. Qui il riepilogo per tutto il turno, iniziato da venerdì.



INTER-SASSUOLO sabato 20 febbraio ore 18.00 (26ª giornata Serie A)

Diffidati Inter: Lautaro Martinez, Arturo Vidal (prossima partita Genoa in trasferta)

Squalificati Inter: Alessandro Bastoni (una giornata), Marcelo Brozovic (una giornata)

Diffidati Sassuolo: Vlad Chiriches, Gian Marco Ferrari, Davide Frattesi, Maxime Lopez (prossima partita Fiorentina in casa)

Squalificati Sassuolo: Gian Marco Ferrari (una giornata)