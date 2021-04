Inter-Sassuolo, la decima passa dal battere la bestia nera. E vale tanto

Inter-Sassuolo si giocherà alle 18.45 come recupero della ventottesima giornata di Serie A. Diciotto giorni dopo la data prevista, complice il rinvio per il focolaio di Coronavirus nei nerazzurri, la capolista cerca altri punti per l’obiettivo contro una delle sue peggiori bestie nere.

SERIE DA PROSEGUIRE – Inter-Sassuolo è una partita bonus, perché tutto quanto di guadagnato oggi permetterà di aumentare il distacco sul Milan secondo. Ma un conto è andare a +9, o restare a +8, un altro è andare a +11 (avendo lo scontro diretto a favore). Portare il divario in doppia cifra, con la decima vittoria consecutiva in Serie A, avvicinerebbe ancora di più il titolo ed è proprio per questo che bisogna spingere sull’acceleratore. Ma bisogna farlo contro uno degli avversari peggiori. Dimenticate le assenze del Sassuolo: già con la Roma i neroverdi hanno dimostrato, pareggiando 2-2, di essere più forti degli indisponibili. E il loro ruolino di marcia al Meazza coi nerazzurri è da bestia nera: non perdono dal 2014. C’è da superare anche questo per avvicinare il traguardo.

DOPPIO CAMBIO – Per Inter-Sassuolo Antonio Conte dovrà fare a meno degli squalificati Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic. Ballottaggio aperto, anche se è probabile che una delle novità riguardi Stefan de Vrij, guarito dal Coronavirus. Non ci sarà Ivan Perisic, come a Bologna, ma nonostante ciò Matteo Darmian è una delle opzioni per i tre di difesa, più che per l’esterno. E occhio al grande ex Stefano Sensi, a gara in corso più che dal 1′. Il Sassuolo ha nove assenti, ma Roberto De Zerbi ha qualche arma poco conosciuta da non sottovalutare (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 17.30 il countdown vero e proprio a Inter-Sassuolo, partita che sarà trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).