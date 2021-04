Inter-Sassuolo, De Zerbi ritrova due titolari. Dubbio Berardi – SM

Inter-Sassuolo è in programma mercoledì alle 18:45. De Zerbi ritrova Locatelli e Ferrari, assenti nel match contro la Roma. Berardi ancora alle prese con problemi fisici. Le ultime da “SportMediaset”

LA PROBABILE – Inter-Sassuolo si avvicina. La squadra di De Zerbi, reduce dal pareggio contro la Roma, vuole proseguire l’ottimo percorso intrapreso in stagione. Il tecnico dei neroverdi può sorridere: per il match contro l’Inter Locatelli e Ferrari, isolati precauzionalmente prima del match contro la Roma, tornano a disposizione. Ancora i box invece Caputo e Berardi: difficilmente i due attaccanti saranno a disposizione per la sfida di mercoledì a San Siro. Attacco, quindi, affidato al giovane Raspadori, con Boga, Djuricic e Traorè a supporto.