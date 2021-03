Sassuolo, De Zerbi deve gestire le energie: con l’Inter torna Boga dal 1′?

Condividi questo articolo

Roberto De Zerbi Sassuolo

Il Sassuolo di Roberto De Zerbi (che oggi ha parlato così) sarà impegnato domani contro il Torino, nel recupero della ventiquattresima giornata, e sabato prossimo se la vedrà con l’Inter a San Siro. Il tecnico neroverde dovrà gestire le energie e potrebbe rilanciare Boga dal primo minuto proprio contro i nerazzurri

DOSAGGIO – Settimana dura per il Sassuolo di De Zerbi, che affronterà Torino e Inter nello spazio di tre giorni. Sommate a quello col Verona, di sabato scorso, fanno tre partite nell’arco di una settimana. I neroverdi dovranno dunque gestire le energie e le proprie risorse d’organico.

RISORSA – È ancora presto per ipotizzare l’undici del Sassuolo che affronterà l’Inter sabato sera, ma una suggestione tormenta De Zerbi: Jérémie Boga, da poco rientrato dopo un infortunio, potrebbe tornare titolare proprio contro i nerazzurri. L’ultima gara dal 1′ risale al 31 gennaio (Cagliari-Sassuolo), in cui andò anche in goal. Nell’ultima uscita col Verona, Boga è rimasto in panchina per novanta minuti, e col Torino De Zerbi dovrebbe impiegarlo partendo dalla panchina proprio per averlo al top con l’Inter, sabato sera.