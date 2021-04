Inter-Sassuolo, De Zerbi allena i suoi anche a Pasqua: niente riposo

Per Inter-Sassuolo De Zerbi rimanda subito in campo i suoi. L’allenatore neroverde ha diretto questo pomeriggio la prima seduta di allenamento, in vista del recupero in programma mercoledì alle ore 18.45. Ieri ha pareggiato 2-2 contro la Roma: qui gli highlights.

INTER-SASSUOLO, -3 – “Neroverdi subito al lavoro questo pomeriggio per preparare il recupero di mercoledì contro l’Inter: seduta defaticante per i calciatori impiegati contro la Roma, il resto del gruppo ha svolto riscaldamento, possesso palla, esercitazioni tattiche e partitella ad alta intensità su campo ridotto.

Domani è in programma un allenamento pomeridiano al Mapei Football Center a porte chiuse”.

Fonte: sito ufficiale Sassuolo Calcio