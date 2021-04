Inter-Sassuolo, Darmian più di Ranocchia. In difesa si rivede D’Ambrosio

Inter-Sassuolo, ballottaggio in difesa per ricoprire il ruolo di terzo centrale a sinistra. Bastoni e Kolarov assenti: al momento, Darmian in vantaggio su Ranocchia.

IN DIFESA – Inter-Sassuolo, in vista del match di oggi alle 18:45, Antonio Conte dovrà scegliere gli uomini giusti a disposizione, considerando infortunati e squalificati. In tal senso, oltre Marcelo Brozovic (a centrocampo), non ci sarà per squalifica anche Alessandro Bastoni. Per infortunio sarà assente anche il suo “vice”, Aleksandar Kolarov. Il tecnico italiano dunque corre ai ripari, e avrà a disposizione solo due uomini per una maglia da titolare, oltre Danilo D’Ambrosio che ritornerà a disposizione e in panchina, ma non ancora in grado di disputare gran parte della partita. Ballottaggio aperto tra Matteo Darmian e Andrea Ranocchia, con l’esterno italiano momentaneamente in vantaggio per ricoprire il ruolo di terzo centrale a sinistra, chiaramente adattato.