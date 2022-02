Inter-Sassuolo, Darmian e Sanchez dal 1′: Barella si veste da Brozovic

Inter-Sassuolo è la sfida in programma alle ore 18.00, valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A. Secondo Matteo Barzaghi – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, conferma la presenza di Darmian e Sanchez dal 1′

SCELTE – Inter-Sassuolo è il match che andrà in scena alle ore 18.00 a San Siro. Secondo Matteo Barzaghi, Simone Inzaghi fa riposare Edin Dzeko e Denzel Dumfries: «Darmian titolare a destra e Perisic a sinistra, in difesa Skriniar, de Vrij e Dimarco che sostituisce Bastoni. A centrocampo barella sostituisce Brozovic con Gagliardini e Calhanoglu. In attacco Lautaro Martinez e Sanchez».