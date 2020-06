Inter-Sassuolo, Conte lancia Moses? De Zerbi ne cambia 5: le probabili – GdS

Inter-Sassuolo in campo mercoledì sera alle 19:30, Antonio Conte ritorna a San Siro dopo appena tre giorni dall’ultima sfida. Secondo la “Gazzetta dello Sport” il tecnico potrebbe cambiare un solo elemento rispetto la sfida contro la Sampdoria. Discorso diverso per Roberto De Zerbi che ne cambia cinque.

LE PROBABILI – Inter-Sassuolo si avvicina, e i nerazzurri tornano subito a San Siro. Per i nerazzurri, in campo scenderanno praticamente gli stessi della partita contro la Sampdoria, con un solo possibile cambio: Antonio Conte valuta Victor Moses sulla corsia di destra al posto di Antonio Candreva. Discorso diverso per Roberto De Zerbi, che rispetto il recupero (perso) contro l’Atalanta, secondo la rosea ne dovrebbe cambiare ben cinque: innanzi tutto inserisce Muldur sulla destra, al posto dell’acciaccato Toljan (da valutare). Cambia anche la coppia difensiva, dentro Ferrari e Chiriches al posto di Peluso e Marlon, titolari contro l’Atalanta. A centrocampo spazio a Pedro Obiang al posto di Bourabia. Per concludere il ritorno di Djuricic sulla trequarti al posto di Defrel. Di seguito le probabili formazioni con i possibili cambi per entrambe le squadre secondo il quotidiano di Milano:

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Fonte: Gazzetta dello Sport.