Inter-Sassuolo, chance immediata di riscatto: c’è un primato da riprendere

Inter-Sassuolo si giocherà oggi alle ore 18. Al Meazza c’è in palio la testa della classifica, dopo il pari del Milan ieri a Salerno, ed è un’occasione da cogliere visto quanto avvenuto nelle ultime settimane.

ROTTA DA INVERTIRE – Inter-Sassuolo è la quinta partita di un febbraio finora non certo da ricordare per i colori nerazzurri. Fra le sconfitte con Milan e Liverpool, unite al pari di Napoli, l’unica vittoria è quella in Coppa Italia con la Roma. Ora, però, c’è l’occasione di cancellare gli ultimi quindici giorni “no” in una singola sfida. Il favore fatto ieri sera dalla Salernitana dà la possibilità di tornare subito al comando, a prescindere dal recupero di Bologna per il quale la data non c’è ancora. Va colta al volo, sia per dimostrare di aver superato il minimo momento di flessione sia per approfittare dei passi falsi altrui (e così pesanti non ne capiteranno molti altri).

COI CAMBI – L’Inter che sfiderà il Sassuolo sarà inevitabilmente diversa da quella vista in Champions League. Intanto manca, per la prima volta in questa Serie A, lo squalificato Marcelo Brozovic: scala al centro Nicolò Barella, già visto davanti alla difesa proprio in un match coi neroverdi. Poi c’è Alexis Sanchez che scalpita e appare più in forma sicuramente di Lautaro Martinez (un gol nel 2022) e a livello fisico anche di Edin Dzeko (possibile riposo). Quindi c’è da sostituire Alessandro Bastoni, complice il ricorso respinto. Occhio però al Sassuolo di Alessio Dionisi, che a San Siro ha già vinto in stagione e ritrova Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 16.30 il vero countdown a Inter-Sassuolo: collegamenti in diretta con l’inviato al Meazza, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta streaming (vedi articolo).