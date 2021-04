Arturo Vidal vuole tornare in campo, dopo il rientro in panchina con il Bologna, e punta ad accumulare minuti già in Inter-Sassuolo. Conte ci pensa, complice la squalifica di Marcelo Brozovic

SUGGESTIONE – Potrebbe essere Arturo Vidal la sorpresa di Antonio Conte per Inter-Sassuolo. Magari non dal primo minuto, nonostante l’assenza di Marcelo Brozovic rimescolerà le carte a centrocampo (vedi articolo). Il cileno, ex Barcellona, ha bruciato le tappe dopo l’operazione al ginocchio, e già col Bologna era tornato in panchina senza però mettere piede in campo.

A PICCOLI PASSI – Vidal non gioca una partita ufficiale con l’Inter dall’8 marzo, giorno della faticosa vittoria nerazzurra contro l’Atalanta, in cui il cileno era partito dal 1′, ma senza grossi sussulti. A conti fatti, Antonio Conte ha dovuto fare a meno di lui solo contro il Torino. Vidal ha lavorato sodo nelle ultime settimane e adesso, alla viglia di Inter-Sassuolo, il tecnico potrebbe pensare di concedergli un pugno di minuti, magari nel finale, per riaverlo al top in questo delicato finale di stagione.